Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağ ayak fibula kemiğindeki kırık sebebiyle geçtiğimiz sezonu kapatan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera'nın durumu gündemde yer almaya devam ediyor. Geçen sezon Süper Lig'in 27. haftasında sakatlanarak sahalardan kısa süreliğine ayrılan Muslera'nın dönüş tarihi için Galatasaray ve Mustafa Cengiz'den açıklamalar geldi. Cengiz, "Muslera, inşallah ocak ayında dönecek." dedi.

MUSLERA NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni'nde Muslara'nın dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Muslera, inşallah ocak ayında dönecek. Ocak ayı da geliyor." şeklinde konuşarak deneyimli file bekçisinin önümüzdeki ay sahalarda yer alabileceğinin işaretini verdi.

Galatasaray'ın yaptığı Muslera paylaşımında; "Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dâhilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı." ifadelerini kullandı.

Muslera ise yaptığı paylaşımda; "Geri dönmek ve çalışmalara başlamak çok güzel, çok mutluyum, tüm enerjimle en kısa sürede sahalara döneceğim" sözlerini kullandı.

FLORYA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında tam süre forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu.