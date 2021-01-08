Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, uzun süredir hayalini kurduğu Mesut Özil’e kavuşmak üzere… Başkan Ali Koç’un “Bizim için tatlı bir rüya” dediği Mesut konusunda sponsorlar da devreye girince transfer bir anda ciddiye bindi. Oyuncunun uzun süre oynamaması kafalarda soru işaretlerine sebep olurken, Arsenal’in hocası Mikel Arteta, sarı lacivertlileri rahatlatacak açıklamalar yaptı.

Çözmemiz gerekiyor

Mikel Arteta, düzenlediği basın toplantısında Mesut Özil için “Artık her iki tarafın da geleceğe bakması gerekiyor. Eğer görüşmelerden sonuç çıkmazsa altı ay daha burada kalacak. Şu var ki, Özil daima bizimle antrenmana çıktı. Özel bir durumu için birkaç gün müsaade verdik lakin oynamadığı bütün süre boyunca bizimle birlikte antrenman yapıyordu” ifadelerini kullandı.

Amine Gülşe setlere

İngiliz basını, Mesut’un eşi Amine’den dolayı Fenerbahçe’nin bir adım önde olduğunu yazdı. Mesut’un transferinde sponsorlardan biri olacağı konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, oyuncu Amine Gülşe’ye de projelerinde yer alma teklifinde bulunduğu belirtildi. Kızı Eda’yı İstanbul’da büyütmek ve setlere geri dönmek isteyen Amine’nin, Mesut’un kararında etkili olduğunun altı çiziliyor.

Londra'ya teşekkür

Mesut Özil, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının bittiği dakikalarda sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Londra'ya teşekkür etti fakat son ifadeleri vedayı andırıyordu. Fakir çocuklara yemek verilen bir organizasyona katılan Mesut sosyal medya hesabından, "Bütün gönüllülere teşekkür ediyorum. Londra'nın bana verdiği her şey için minnettarım" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN ALİ KOÇ’A

Mesut Özil bitti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Beştepe'de kabul etti. Görüşmede kulüplerin mali problemleri gündeme gelirken Erdoğan’ın Mesut Özil'in transferinin ne durumda olduğunu sorduğu öğrenildi. Transfer gerçekleşirse Mesut, Kısıklı’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a komşu olacak.

CAULKER: İYİ OLAN BİZDİK

Fener bize kapandı

∂ Alanyaspor'un stoperi Steven Caulker, "Hayal kırıklığı içindeyiz, iyi olan bizdik. Top bizdeydi, topla oynama yüzdesi bizdeydi. Artık rakipler bize karşı kapanarak oynuyor. Kaybettiğimiz 3 puan için üzgünüz. Umarım sezon sonunda ligi iyi pozisyonda bitiririz" dedi.

OZAN VE BERKAN'I İZLEDİLER

Milan tribünde!

∂ F.Bahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan ve Alanyaspor’un genç yıldızı Berkan İsmail Kutlu dünkü maçta İtalyan devi Milan’ın gözlemcileri tarafından tribünden izlendi. İtalyan kulübünün yetkilileri iki futbolcu hakkında detaylı bir rapor hazırladı.