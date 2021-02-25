Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor. Rakip analiz ve saha içi performans konusunda titiz çalışmaları bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı ise bu maça ayrı bir önem veriyor. Savunmada ciddi bir başarı elde eden, hücumunu de zenginleştiren bordo mavililerde Avcı, Fenerbahçe mücadelesinde oturan oyun kurgularına sadık kalınmasını istiyor. Kanat bindirmeleri ve defansın arkasına atılan toplarla skor üretilmesini bekliyor. Ki, bu konuda idmanlarda özel çalışmalar yapılıyor.

Kilit nokta orta saha

Rakip analiz konusunda da ekibinden detaylı bilgiler alan Abdullah Hoca, Fenerbahçe’nin en güçlü yanı olarak görülen orta sahaya da kilit vurmayı düşünüyor. Önde baskı ile rakibin rahat oyun kurmasını önlemeye çalışacak olan bordo mavililer hem toplu savunma hem de toplu hücum yapacak. Ve bunu da en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalışacak. Ki, bulunacak erken bir golün işleri daha da kolaylaştıracağı düşüncesi var. Sakat ve cezalıların da takıma dönmesiyle Abdullah Hoca’nın eli daha da güçlü olacak.

Grup çalışması

Saha dışında ciddi bir arkadaşlık bağı olan bordo mavililerde Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ederken Abdullah Avcı dünkü idmanda ayak tenisi oynattı, ardından grup çalışmaları yaptırdı.

AVCI'YA YÖNETİM ÖVGÜSÜ

Yüreğini ortaya koydu

Trabzonsporlu yönetici Sertaç Güven, Abdullah Avcı’nın doğru tercih olduğunu belirterek “Hocamız sağ olsun yüreğini ortaya koydu. Psikolojik olarak yıpranmış, şampiyonluk kaybetmiş takımı yeniden diriltti” dedi.