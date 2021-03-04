Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sarı-lacivertlilere devre arasında Başakşehir’den transfer olan İrfan Can Kahveci ilk kez kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle daha önceki müsabakalarda kadroda yer almayan Kahveci, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk kez kadroya dahil edildi.