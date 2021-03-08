Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göreve başladıklarından bu yana doğru yatırımlarla bugünkü noktaya geldiklerini belirten Alp “Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, kayıkçı kavgası yapmadan bu çatının altında tek bir amaca odaklanmalıyız” dedi.

İnsanlığı da güzel

Alp, Teknik Direktör Abdullah Avcı konusunda da “Hocamız, farklı bir insan. Hocalığı da insanlığı da çok güzel. Nihayetinde yaptığı iş ortada. Ligde topladığı puan 45. Maç başı puan ortalaması 2,5'a denk geliyor. Kendisiyle uzun süre çalışılmasından da yanayım” diye konuştu.