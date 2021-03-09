Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel açıklamalar. “Federasyonumuz Türk kadınına inanıyor ve değer veriyor. Kadın futbolunun Avrupa’da üst seviyeye ulaşması için çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Özdemir, 2023 yılında kadın hakemlerine Süper Lig’de görev vermek istediklerini açıkladı.

Avrupa yetiştiriyor

Özdemir, "Bu hafta 2. ve 3. Lig’de hakemlerimizi görevlendirdik. 8 Mart dolayısıyla. Hakemler konusunda hâlâ yeterli değiliz. Hakemler konusunda Avrupa iyi hakemler yetiştiriyor. Süper Kupa’da 3 Fransız bayan hakem yönetti. Bu artarak devam etmeli. Futbolda kadın hakemlerimiz görev alırsa kaliteyi ve standardı artıracağına inanıyorum" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ:

Kadın sevgi ve saygıyı hak ediyor

∂ A Millî Takımın hocası Şenol Güneş: Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Kadın takımımıza destek için buradayız. Kadın saygı, sevgiyi hak ediyor. Ayrıcalık olacaksa kadımıza olsun, pozitif anlamında. Hem ruj sürün hem top sürün.