Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, EURO 2020 çalışmalarını Antalya’da sürdürüyor. Millî oyunculardan Umut Meraş çok iyi bir ekip olduklarını söylerken “Birlikte mücadele ettiğimiz sürece yenemeyeceğimiz takım yok” dedi. Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen Umut Meraş “Alt yaş kategorilerinden beri beraber oynadığımız arkadaşlarımız var. Çok iyi bir ekibiz. Ben bu takımın başarılı olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Sinerjimiz süper

"Yarı final ve final maçlarının oynanacağı İngiltere için vizelerimizi aldık bile” diyen Umut Meraş “Çok inanıyoruz. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Sahada çok güzel bir enerji ve sinerjimiz var. İyi bir takımız, bunu Dünya Kupası elemelerinde gösterdik. Grubumuzda İtalya, Galler ve İsviçre gibi güçlü rakiplerle oynayacağız ama önemli olan bizim kendi oyunumuz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Benim inancım bu yönde” dedi.

Onlarla gurur duyuyorum

Aynı ligde oynadıkları Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı’dan övgüyle bahseden Umut Meraş “Bu sezon tarih yazdılar. Onlarla gurur duyuyorum” diye konuştu.

HOLLANDA’DA DÖKTÜRÜYOR

Orkun altın kadroda

Feyenoord forması giyen millî futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Ligi’nde mayıs ayının en iyi 11’ine seçildi. Orkun’un ismi İngiliz, İspanyol ve İtalyan takımlarıyla anılıyor. Millî Takımlar Twitter hesabından Orkun’a tebrik mesajı geçildi.