Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu.

EFES'LE HEM EUROLEAGUE HEM TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcu ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Anadolu Efes ile hem THY Euroleague hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.

34 MAÇTA 7.8 SAYI ORTALAMASI

Milli oyuncu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon oynadığı 34 resmi müsabakada 7.8 sayı, 2.2 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Sertaç Şanlı, Anadolu Efes'ten önce Galatasaray (2010-2013), Gaziantep (2013-2014), Muratbey Uşak (2014-2015), Trabzonspor (2015-2016) ve Beşiktaş'ta (2016-2018) forma giydi.

SERTAÇ ŞANLI: İNANILMAZ HEYECANLIYIM

Barcelona’ya transfer olan başarılı basketbolcu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sertaç Şanlı, Barcelona’da forma giyecek olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım ve bundan mutluyum. Barcelona taraftarı ile yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu Anadolu Efes kulübünü Vahdettin Köşkü'ne kabul etti.

Anadolu Efes şampiyon THY Euroleague kupasını kaldıran Ergin Ataman'ın takımı Basketbol Süper Ligi'nde de zorlanmadı. Lacivert beyazlılar 15. şampiyonluğunu güle oynaya kazandı.