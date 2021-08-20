Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yeni transferi Mitchy Batshuayi ayağının tozuyla iddialı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın Chelsea’den kiraladığı Belçikalı yıldız, transferini her iki taraf için de büyük şans olarak gördüğünü söyledi. Yeniden gerçek Batshuayi’yi göstermek için Beşiktaş’a ihtiyacı olduğunu söyleyen yıldız golcü “Beşiktaş’ın da benim gollerime ihtiyacı var, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde. Beşiktaş benim için en iyi tercihti. Her zaman kazanmaya oynayan bir takım ve muhteşem taraftarı var” ifadelerini kullandı.

Ortam farklı

Transferinde yakın arkadaşı Kevin N’Koudou’nun büyük etkisi olduğunu söyleyen ‘Batsman’ lakaplı yıldız “Bana Beşiktaş’ta çok güzel bir ortamın olduğunu söyledi. Gerçekten de ilk idmanımda bu havayı hissettim. Farklı bir ambiyans var. Bu da beni heyecanlandırıyor” dedi. Sezon sonu kiralık sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ile ilgili soruya Batshuayi “Her şey yolunda giderse neden olmasın? Ama bunları konuşabilmek için önce sahaya çıkıp oynamam ve kazanmamız gerekiyor” cevabını verdi.

Batshuayi resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Chelsea'ye 150 bin Avro kiralama bedelinin yanı sıra, futbolcunun 3 milyon 165 bin Avroluk garanti ücretini ödeyecek.