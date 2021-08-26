Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
1.dakikada Nazım'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Valencia'nın içeriye girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
11. dakikada Nazım'ın çizgiden çevirdiği topu alan Valencia'nın ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
14. dakikada Osayi-Samue'in verdiği pasta savunmadan seken topu alan Valencia ceza sahası dışından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
27. dakikada Murillo'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Roope Riski'nin dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-2
45'İlk yarı sona erdi
46' Helsinki'de Murillo yerini Peltola'ya bıraktı.Luis Carlos Murillo - Matti Peltola
52' Sağ kanattan Nazım'ın ortasında ön dirğe hareketlenen Valencia topu ağlara gönderdi.Gol - Enner Valencia
59' Gollerin ardında Fenerbahçe, baskılı oyununu sürdürdü.
59' Helsinki'de Valencic yerini Dahlström'e bıraktı.Filip Valencic - Sebastian Dahlström
61' Helsinki'de Saksela'nın yerine Terho oyuna girdi.Janne Saksela - Casper Terho
61' Helsinki'de Hostikka yerini Browne'ye bıraktı.Santeri Hostikka - David Browne
61' Fenerbahçe'de Sosa, yerine Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.José Sosa - Mert Hakan Yandas
61' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yerine Muhammed Gümüşkaya oyuna dahil oldu.Bright Osayi-Samuel - Muhammed Gümüskaya
77' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan ceza sahasına giren Muhammed'in şutunda top savunmadan sekti. Savunmadan seken topu ceza yayında önünde bulan Mert Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
88' Sol kanattan gelen ortada ceza sahasında Riku Riski'nin şutunda top ağlarla buluştu.
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Karşılaşmanın ilk 11'leri:
HELSİNKİ: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv, Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope Riski, Valencic
FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia