Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile birlikte zirvede olan Trabzonspor’da öne çıkan isimler hiç kuşkusuz Nwakaeme ve Bakasetas. Ligde 5 haftalık dilimde bordo mavililer 11 gol kaydederken bunların 7’sinde ikilinin imzası vardı. Nwakaeme 4, Bakasetas ise 3 gol atarak, toplamda 7 defa ağları havalandırdı. İkili, ligde 12 takımdan fazla, 2 takımla da (Konya ve Malatya) eşit gol kaydetti.

Fener’i geçtiler

Can yakan hücum ikilisi, F.Bahçe (6), Göztepe (6), Antalya (6), Kayseri (5), Gaziantep (5), Kasımpaşa (5), A. Demirspor (5), Sivas (5), Alanya (4), Başakşehir (4), Ç. Rize (3) ve Giresunspor’u (0) gol sayılarında geride bıraktı. Bu arada Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdülkadir Parmak'ta kas yaralanması, Dorukhan'da ise ödem tespit edildi.

Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Lige iyi bir başlangıç yapan bordo-mavililer zorlu deplasmandan 3 puan almanın hesabını yapıyor.