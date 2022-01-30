Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi büyük bir heyecanla takip ediliyor. Lider Trabzonspor genç futbolcular kadar güncel kadrosunu yıldız isimlerle de güçlendirmenin peşindeyken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu dönemde sessiz kaldı. Emre Belözoğlu ile yükselişe geçen von olarak Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Salih Uçan'ı kiralayan Başakşehir, bu kez Galatasaray'ın eski yıldızına göz dikti.

PUAN KAYIPLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Aykut Kocaman ile sezona başlayan Başakşehir, kötü gidişatın ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı ve takımın başına Emre Belözoğlu getirildi. Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine hızlı bir giriş yapan genç çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kulübüne imza attı.

Belözoğlu göreve geldiğinde küme düşme hattına yakın olan Başakşehir, zamanla zirve yarışına katıldı ancak son haftalarda üst üste yaşanan puan kayıpları, Başakşehir'i transferde harekete geçirdi.

Serdar Gürler, Emre Çolak ve Salih Uçan gibi isimleri kadrosuna katan İstanbul ekibi, bomba bir transfere hazırlanıyor.

Henry Onyekuru

İLK GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

NTV Spor'un haberine göre, Edin Visca'yı Trabzonspor'a satan Başakşehir'de hedef Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru. Nijeryalı kanat oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Başakşehir, Yunan ekibi ile temasa geçti ancak iki kulüp arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.

Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde de sık sık kiralanan Henry Onyekuru'yu, kiralamak isteyen Başakşehir, Olimpiakos'a yeni bir teklif daha yapacak.

2018-2021 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giyen Onyekuru, bu sezon Yunan ekibi ile 21 maça çıktı ve 1 gol attı, 1 asist yaptı.