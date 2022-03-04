Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçtiğimiz gün yayıncı kuruluşa röportaj veren ve “Bu takımı ben kurmadım. Bu takımı bulunduğu durumdan kurtarmak için geldim” diyerek kötü gidişattan Fatih Terim dönemini sorumlu tutan Galatasaray’ın hocası Domenec Torrent’in Başkan Burak Elmas ile danışmanı Luis Campos’a zehir zemberek rapor sunduğu ortaya çıktı. Torrent’in, Nelsson ve geleceğe yatırım olarak düşünülen Barış Alper dışında transfer edilen isimlerin hiçbirisinin Galatasaray’a katkı sağlayamayacağını söylediği öğrenildi.

CAMPOS DA HEMFİKİR

Geldiğinden beri fazla şans tanımadığı Sacha Boey, Alpaslan ve Morutan’ı ligin geri kalanında da kullanmayı düşünmediğini belirten Torrent’in özellikle Gustavo ve Aytaç’la ilgili sözleri ise dikkatleri çekti. Bu isimlerin Galatasaray’a yakışacak kalitede olmadığını belirten Torrent “Bu oyuncular nasıl alınmış, inanılır gibi değil’ diyerek Fatih Terim’in tercihlerine göndermede bulundu. Daha önce Luis Campos da İstanbul’a geldiği ilk dönemde yazdığı raporda, “Scout ekibini acilen değiştirin” demişti…

POLİS EŞLİĞİNDE ADA'YA TAHLİYE

Galatasaray Adası’nın işletme hakkı, rahmetli başkan Mustafa Cengiz yönetiminin görevdeyken hazırlatıp, başlattığı dava sonucu Galatasaray’a tekrar verilmişti. Sarı kırmızılılar Ada’ya yeniden kavuşacağı günü beklerken, dün polis eşliğinde tahliye işlemleri başlatıldı.

Galatasaray'ın geri dönüşlerinde Torrent imzası Hemen her maçta geriye düşen, geri de dönemeyen takıma bir aydır fizik kondisyon çalıştıran Domenec Torrent, son iki maçta pes etmeyen ve 7 gol atan bir takım oluşturdu.