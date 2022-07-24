Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik direktörü Jorge Jesus, bugün 68 yaşına girdi. 24 Temmuz 1954 doğumlu Portekizli çalıştırıcı için Samandıra'da pasta kesildi. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından Jesus için doğum günü paylaşımları yapıldı.

ÖPEYİM HOCAM!

Futbolcular tek tek Jesus'u tebrik ederken Arda Güler'in gelip hocasının elini öpmesi alnına koyması kameralara takıldı. O görüntüler Sarı-Lacivertliler'in sosyal medya ekibi tarafından paylaşıldı ve binlerce yorum aldı.

Bu hoş enstantane nazar boncuğu emojisiyle paylaşılırken Jesus'un da genç yıldıza sarılarak karşılık vermesi sıcak görüntüler oluşturdu.

BUGÜN EMRE MOR'UN DA DOĞUM GÜNÜ

Yeni transferlerden Emre Mor da Jorge Jesus'la aynı gün doğdu... 1997 Danimarka doğumlu Emre Mor için de doğum günü mesajı paylaşıldı.

Joao Pedro, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını anlattı Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli takımın kendisi için doğru tercih olduğunu söyledi. FB TV'ye açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki forvet, çok iyi karşılandığını ve en kısa sürede takıma adapte olmaya çalışacağını ifade etti.

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper geleneği Gustavo Henrique ile devam edecek Dinamo Kiev maçında sakatlanan tecrübeli stoper Serdar Aziz'in yaklaşık 1,5 ay uzak kalacağı açıklanmıştı. 31 yaşındaki futbolcu Kadıköy'de rövanşta forma giyemeyecek. Kim Min-jae'nin de takımdan ayrılması nedeniyle stoper arayışları hızlandı. Fluminense'den Nino için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, listesindeki bir başka isim olan Flamengo'dan Gustavo Henrique konusunda büyük ilerleme kaydetti.