Türkiye Gazetesi

Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Roma 1-1 berabere kaldı.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Juventus'un golünü, 2. dakikada serbest vuruştan Dusan Vlahovic kaydetti.

DYBALA'DAN ESKİ TAKIMINA ASİST

Konuk takımın golü ise 69. dakikada Tammy Abraham'dan geldi. İngiliz santrfora golü attıran isim bu göz yaşlarıyla Juve'ye veda eden Paulo Dybala oldu.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Roma 7, Juventus 5 puana ulaştı.

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