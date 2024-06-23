A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu eleştirilere cevap verdi! Gözyaşlarını zor tuttu

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen basın toplantısında eleştirilere cevap verdi. Çalhanoğlu, açıklama yaparken gözyaşlarını güçlükle tuttu.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, performansıyla ilgili eleştirilere cevap verirken duygusal anlar yaşadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU DUYGUSALLAŞTI

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Sahada çok koşan çok mücadele eden ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef..." ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşadı ve kısa bir süre sessiz kaldı.

TÜRKİYE'DE BANA ÇOK ELEŞTİRİ GELİYOR

Çalhanoğlu açıklamasının devamında, "Bazen insan ister istemez duygusal oluyor ama bağlamayacağım oraya. Ben her zaman takım arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Hocamın kararı, oynatır oynatmaz. Oynarsam da mücadelemi veririm, oynamazsam da takım için burada varım ben. Bu eleştriler her zaman olacak. Futbolun içerisinde var, özellikle Türkiye'de bana çok eleştiri geliyor. Bunu Almanya'da ya da İtalya'da hiç yaşamadım. O taraftan biraz üzgünüm. Ama neden böyle bilmiyorum, kabul etmem gerekiyor." dedi.

YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Hakan Çalhanoğlu ayrıca, "Biz genel anlamda ülke olarak duygusalız. Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli oyunculara sahipler. Turnuvaya baktığınızda İspanya ve Almanya favori. Portekiz'i yenebilirdik. 1-0 ya da 2-0 geride olduğumuzda hemen düşüyoruz ve konsantrasyon kaybı oluyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Samet ve Altay'ın olayı oldu. Saha içinde konuşuyoruz ama bazen gürültüden duyulmuyor. İkisi de bu takım için çaba gösteriyor. Burada ben diye bir şey yok, biz varız. Berabere kazanırız ve beraber kaybederiz. Yolumuza devam ediyoruz. Zor bir maç olacak. Hazırlık maçında yendik. Biz inanıyoruz ve inşallah bu yoldan devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ARDA'NIN SAKATLIĞI VARDI

Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler'in oynamamasına değinerek, "Arda bizim için çok değerli. Her oyuncu değerli. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumam lazım. Antrenman öncesinde bir sakatlık yaşadı. Son 20 dakika için hazırlandı ve bu yüzden ilk 11'de oynamadı. Arda bunu dışarıya yansıtmadı. Bazı şeyleri dışarıya yansıtmak bize yakışmıyor. Arda'nın sonradan oyuna girmesinin sebebi oydu. Kasığında bir sakatlığı vardı." ifadelerini kullandı.