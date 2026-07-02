Danimarka Süper Ligi'nde "sezonun oyuncusu" seçilen Aral Şimşir için Süper Lig'den gelen 12.5 milyon euroluk teklif, Midtjylland tarafından reddedildi. Genç yıldız için İngiltere ve Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinin de devrede olduğu belirtildi.

Midtjylland'ın genç yıldızı Aral Şimşir, geçtiğimiz sezon çıktığı 54 maçta 12 gol ve 21 asistlik skor katkısı verdi. 22 yaşındaki oyuncu, "Danimarka Süper Ligi'nde sezonun oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Bu başarı, milli futbolcunun birçok kulübün radarına girmesini sağladı.

SÜPER LİG'DEN 12,5 MİLYON EURO

Spor yorumcusu Ben Jacobs'ın aktardığı bilgilere göre; Türkiye'den bir kulüp, Aral Şimşir'i kadrosuna katmak amacıyla 12.5 milyon euroluk resmi teklif sundu. Midtjylland yönetimi, takımın gelecek planlarında kilit rol oynayan milli futbolcu için sunulan bu rakamı yeterli bulmadı.

Aral Şimşir, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağrılmamıştı.

İNGİLTERE VE ABD KULÜPLERİ DE TAKİPTE

Aral Şimşir'e olan yoğun ilgi sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. İngiltere Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'ın, oyuncunun durumu hakkında Danimarka kulübünden bilgi aldığı öğrenildi.

Oyuncuya ilgi gösteren kulüpler arasında sadece Avrupa takımları da yer almıyor. MLS temsilcisi San Diego FC'nin, Şimşir'in transfer durumuyla yakından ilgilendiği belirtildi.

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