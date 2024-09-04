Aslan‘a yeni kanat! Cimbom'dan Zaha ve Kerem’in yerine yeni takviye

Osimhen’le büyük ses getiren sarı kırmızılılar Jhon Arias için Fluminense ile pazarlıkta. Filip Kostic için sağlık raporu bekleniyor. Orta sahaya M. United’dan Casemiro takviyesi olabilir. Ada ekibiyle görüşülüyor

AL İNACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray transferde öyle bir gaza bastı ki duracak gibi değil. Gözünü karartarak Victor Osimhen’i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, takviyelerine hiç ara vermeden devam edecek gibi görünüyor.

Yüksek talep

Zaha ile Kerem’in ayrılığı Ziyech’in de köprüleri atması ile birlikte yönetimin birinci önceliği kanat takviyesi yapmak! Adaylar John Arias ve Filip Kostic. Jhon Arias için problem talep edilen yüksek bonservis bedeli! Fluminense Kulübü, Arias için 11 milyon avro istiyor. Brezilya Ligi’nde de transfer dönemi kapandığı için 11 milyon avroluk ısrarcı tutum devam etti.

Kostic’te rapor önemli

Galatasaray Filip Kostic için de İtalya’da görüşme hâlinde! Juventus, Kostic’te Galatasaray ile anlaşmaya hazır. Bu noktada Galatasaray Sağlık Kurulunun görüşü bekleniyor. Sebebi ise oyuncunun uzun süredir iç yan bağlarından geçirdiği sakatlıktan dolayı sahalardan uzak olması. Eğer rapor iyi gelirse Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak. Orta saha için bir büyük tecrübe Casemiro için de Manchester United ile bir yıl kiralama konusunda masaya oturuldu. Pazarlıkların sürdüğü ve yol alındığı gelen haberler arasında.

Buruk sistemi değiştirecek

∂ Avrupa’nın piyasa değeri en yüksek (100 milyon avro) santrforlarından biri olan Victor Osimhen’i alan Galatasaray’da bu hamle taktiksel değişimi de beraberinde getirecek. Icardi-Osimhen ikilisi ile oynayacak olan Galatasaray’da, Okan Buruk’un bu duruma 3-5-2 sistemi ile çözüm üreteceği öğrenildi. Hem İcardi hem de Osimhen’i kulübeye göndermeyi düşünmeyen Okan Hoca’nın bu yeni takviye ile iki senedir oynattığı sistemden vazgeçeceği belirtildi. Bu arada dün sağlık kontrolünden geçen Osimhen resmî sözleşmeye de imzayı attı.

OSİMHEN TEK BAŞINA…

16 takımı solladı

∂ Cimbom’un yeni transferi Victor Osimhen, tek başına 100 milyonluk piyasa değeriyle Süper Lig’deki 16 takımı solladı. Nijeryalı forvete en yakın kulüp 96 milyon avroluk değeriyle Trabzonspor’du. Ünlü golcünün değerini geçen kulüpler ise 140 milyon avro ile Beşiktaş, 233 milyon avro ile F.Bahçe ve 281 milyon avroluk değerle Galatasaray’dı.

FRANSA’DAN GELECEK

Stopere iki aday

∂ Galatasaray’ın takviye yapmayı hedeflediği diğer mevki ise stoper hattı! Hermoso’yu son anda Roma’ya kaptıran Galatasaray stoper transferinden vazgeçmedi. Sarı kırmızılılar Lens’te forma giyen Kevin Danso ve Lille’in stoperi Alexsandro Ribeiro ilgileniyor. Bu iki isimden birinin alınması yüksek ihtimal.

Aktürkoğlu’ndan 12 milyon avro

∂ Galatasaray Kulübü, Benfica’ya sattığı Kerem Aktürkoğlu’nun maliyeti konusunda bilgilendirme yaptı. Bonservis bedeli olarak 12 milyon avro gelecek. Ayrıca Benfica bir sonraki satışta kârının yüzde 10’unu sarı kırmızılı kulübe ödeyecek. Bu arada hem G.Saray Kulübü, hem de Kerem ayrılık sonrası veda açıklaması yayınladı ve iki taraf da kalplerin bir olduğu mesajını verdi.

KÖPRÜLERİ ATTI

Hâkim Ziyech kulüp arıyor

∂ G.Saray’da yedek kalmayı kabul etmeyen ve köprüleri atan Hâkim Ziyech kendine kulüp bakıyor. Adı Olimpiakos ve Arap Yarımadası’ndan takımlarla anılan Faslı oyuncuya transferinde kolaylık sağlanacak. Transfer süreci 12 Eylül’de bitecek Yunanistan’da Olimpiakos ve Panathinaikos hem Ziyech hem de Sergio Oliviera için önemli bir alternatif gibi duruyor.

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Cicaldau’ya Petrolul talip

∂ Romanya basınına göre Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul’un transfer dönemindeki en büyük hedefi, sarı kırmızılı formayı terleten Alexandru Cicaldau. İki kulübün büyük oranda anlaşma sağladığı ve 2026’ya kadar mukavelesi olan oyuncunun kararının beklendiği ifade edildi. Rumen isim geçen sezon Konyaspor’da kiralık oynamıştı.

SABIRSIZLANIYOR

Jakobs çok heyecanlı

∂ Monaco’dan 8 milyon avro mecburi satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralanan İsmail Jakobs ilk izlenimlerini anlattı. Sarı kırmızılı kulübün büyüklüğünü Avrupa kupalarından bildiğini söyleyen 25 yaşındaki Senegalli “Bir an önce taraftarla buluşmak ve yeni takımım için elimden geleni yapmak istiyorum” dedi.