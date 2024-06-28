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Cenk Tosun'dan Çekya değerlendirmesi: Atacağım golü kafamda kurdum

Düzenleyen: / Kaynak: HABER MERKEZİ
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Cenk Tosun&#039;dan Çekya değerlendirmesi: Atacağım golü kafamda kurdum

Spor Haberleri  / HABER MERKEZİ

Çekya galibiyetinin mimarlarından Cenk Tosun, galibiyetin ardından TurkiyeGazetesi.com.tr'ye özel açıklamalar yaptı. Tosun Paşa, "Attığım golde topu ayağıma aldığımda kafamda kurdum atacağım golü. Tam da istediğim gibi oldu. Çok mutlu oldum. Duygu patlaması yaşadım. Biraz gözyaşı döktüm" ifadelerini kullandı.

FERHAT KIZILTAŞ'IN HABERİ—A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son grup maçında 90+5'te attığı golle gruptan ikinci olarak çıkmasını sağlayan Cenk Tosun dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Turnuva başından bu yana forma giymeye hazır olduğunu belirten tecrübeli golcü, şu ifadeleri kullandı:

"Ben turnuva başından beri hazırım. Çekya maçında hoca bana ilk defa şans verdi. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Turnuva başından bu yana hedefimiz gruptan çıkmaktı. Bu hedefimize ulaştık. 2008’den bu yana ilk defa gruptan çıktık. Çok mutluyuz. Şimdi Avusturya ile mücadele edeceğiz. Onlardan alacağımız bir rövanş var. İnşallah 2 Temmuz’da Leipzig’de galip gelip çeyrek finale yükselmek istiyoruz.’

Cenk Tosun'dan Çekya değerlendirmesi: Atacağım golü kafamda kurdum - 1. Resim

DUYGU PATLAMASI YAŞADIM

Attığı golden sonra büyük bir duygu patlaması yaşadığını belirten Cenk, "Benim en iyi hissettiğim yerler ceza sahasının içi. Attığım golde topu ayağıma aldığımda kafamda kurdum atacağım golü. Tam da istediğim gibi oldu. Çok mutlu oldum. Duygu patlaması yaşadım. Biraz gözyaşı döktüm. O kadar insanı sevindirmek o kadar güzel bir şey ki anlatılmaz.’’ ifadelerini kullandı.

TEK TEK İLERLİYORUZ

EURO 2008’deki Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki başarının aynısı gelir mi sorusunu cevaplayan ay-yıldızlı futbolcumuz, "Biz hedeflerimize tek tek gidiyoruz. Şimdiden yarı final oynarız, final oynarız demiyoruz. Şu andaki tek düşüncemiz Avusturya maçı. O maçı kazanmak istiyoruz.’’ dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: HABER MERKEZİ
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