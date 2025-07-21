Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman? FB ŞPL maçı

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Feyenoord oldu. Bu gelişmenin ardından da futbolseverler Hollanda'nın güçlü ekibiyle yapılacak maçın tarihine odaklandı. Peki, Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle eşleşti. Sarı-lacivertliler, bu etabı aşarsa play-off turuna yükselecek.

FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

Rakibiyle ilk maçını 5 veya 6 Ağustos tarihinde oynayacak olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasına ise 12 Ağustos'ta yapacak.

FEYENOORD HAKKINDA

Feyenoord, Hollanda’nın en köklü futbol kulüpleri arasında yer alıyor.

Eredivisie liginde mücadele ediyor. 1908 yılında Wilhelmina adıyla kurulan kulüp, 1912’de SC Feijenoord ismini almış ve 1973’ten beri uluslararası nedenlerle Feyenoord olarak anılmakta.

Hollanda futbolunun üç büyüklerinden biri olan Feyenoord, Ajax ve PSV ile birlikte Eredivisie’de hiç küme düşmeyen nadir takımlardan biri.