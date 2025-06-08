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Fenerbahçe'den yeni transfer! Alessia Orro, imzayı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe&#039;den yeni transfer! Alessia Orro, imzayı attı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı yeni sezon için kadro genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 'En iyi pasör' ödüllerini kazanan Alessia Orro'yu transfer etti.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör Alessia Orro'yu transfer etti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında İtalyan pasör Alessia Orro’yu kadrosuna kattı. Alessia Orro’ya Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'den yeni transfer! Alessia Orro, imzayı attı - 1. Resim

EN İYİ PASÖR ÖDÜLÜ

2013-2014 sezonunda Club Italia Crai ile profesyonel kariyerine başlayan 26 yaşındaki voleybolcu; Unet E-Work Busto Arsizio ve Numia Vero Volley Milano'da forma giydi.

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 'En iyi pasör' ödüllerini kazanan Alessia Orro, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde de 'En iyi pasör' seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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