Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den yerli golcü hamlesi! Sürpriz isim radarda

Fenerbahçe'den yerli golcü hamlesi! Sürpriz isim radarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den yerli golcü hamlesi! Sürpriz isim radarda
Fenerbahçe, Cenk Tosun, Transfer, Forvet, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Forvet hattını Jhon Duran ile takviye eden Fenerbahçe, Cenk Tosun’un ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak kadrosuna bir de yerli oyuncu katmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin hedefinde ise sürpriz bir milli futbolcu bulunuyor. İşte detaylar...

Yeni sezona flaş transferlerle başlamak isteyen ve Avrupa maçları öncesinde kadrosunu şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Takıma katılan ve katılacak oyuncular kadar, kadrodan kimlerin ayrılacağı da merak konusu.

CENK TOSUN AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan bonservissiz olarak transfer edilen Cenk Tosun, devre arasında Japonya’ya gitmek istemiş ancak yönetim buna izin vermemişti. Buna rağmen sezonun ikinci yarısında da forma şansı bulamayan deneyimli santrfor, bu kez takımdan ayrılmaya kararlı.

Golcü oyuncunun ayrılık isteğini yönetime ilettiği gelen haberler arasında.

Fenerbahçeli yöneticiler, Tosun’un ayrılma ihtimalini dikkate alarak yerli forvet için planlama yaptı. Gözler, milli bir isme çevrildi.

Fenerbahçe'den yerli golcü hamlesi! Sürpriz isim radarda - 1. Resim

22 YAŞINDAKİ MİLLİ FORVET GÜNDEMDE

Takvim’in haberine göre; sarı-lacivertliler, Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım’ı gündemine aldı. Yönetimin, 22 yaşındaki forvet için önümüzdeki günlerde Fransız ekibine teklif yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Getafe’de forma giyen Bertuğ’un, Rennes ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şahin Kendirci ve Bayhan’dan sonra sürpriz isim! Gassal’ın yeni sezon şarkıcısı açıklandı...50’den fazla çeşidi var… Vücuda yapışırsa dikkat: Sakın kolonya dökmeyin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Abdülkadir Ömür geri dönüyor! Prensip anlaşması sağlandı - SporAbdülkadir Ömür geri dönüyor! Anlaşma tamam'Doping' sözleri başına iş açtı! Maximin'e 4 ayrı suçtan suç duyurusu - SporMaximin'e 4 ayrı suçtan suç duyurusuSüper Lig ekibinin başı büyük dertte! Avrupa takımı FIFA'nın kapısını çalacak - SporSüper Lig ekibinin başı dertte! FIFA devreye girecekİki transfer yolda! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı - Sporİki transfer yolda! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladıAlexis bombası! Fenerbahçe yıldız ismin peşinde - SporAlexis bombası! Fenerbahçe yıldız ismin peşindeOsimhen G.Saray'ın teklifini kabul etti! Asıl sorun Napoli'nin 75 milyon ısrarı! - SporOsimhen G.Saray'ın teklifini kabul etti
Sonraki Haber Yükleniyor...