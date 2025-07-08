Fenerbahçe'den yerli golcü hamlesi! Sürpriz isim radarda

Forvet hattını Jhon Duran ile takviye eden Fenerbahçe, Cenk Tosun’un ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak kadrosuna bir de yerli oyuncu katmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin hedefinde ise sürpriz bir milli futbolcu bulunuyor. İşte detaylar...

Yeni sezona flaş transferlerle başlamak isteyen ve Avrupa maçları öncesinde kadrosunu şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Takıma katılan ve katılacak oyuncular kadar, kadrodan kimlerin ayrılacağı da merak konusu.

CENK TOSUN AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan bonservissiz olarak transfer edilen Cenk Tosun, devre arasında Japonya’ya gitmek istemiş ancak yönetim buna izin vermemişti. Buna rağmen sezonun ikinci yarısında da forma şansı bulamayan deneyimli santrfor, bu kez takımdan ayrılmaya kararlı.

Golcü oyuncunun ayrılık isteğini yönetime ilettiği gelen haberler arasında.

Fenerbahçeli yöneticiler, Tosun’un ayrılma ihtimalini dikkate alarak yerli forvet için planlama yaptı. Gözler, milli bir isme çevrildi.

22 YAŞINDAKİ MİLLİ FORVET GÜNDEMDE

Takvim’in haberine göre; sarı-lacivertliler, Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım’ı gündemine aldı. Yönetimin, 22 yaşındaki forvet için önümüzdeki günlerde Fransız ekibine teklif yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Getafe’de forma giyen Bertuğ’un, Rennes ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.