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Gaziantep FK kalecisi Kacper Tobiasz: Fenerbahçe favori ama elimizden geleni yapacağız

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Gaziantep FK kalecisi Kacper Tobiasz: Fenerbahçe favori ama elimizden geleni yapacağız

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Polonyalı file bekçisi Kacper Tobiasz, Göztepe maçında kurtardığı penaltı ve Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki kaleci, "Fenerbahçe maçında galip gelmeye çalışacağız" dedi.

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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5'inci haftasında 14 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Gaziantep FK Tesisleri'nde teknik direktör Orhan Ak yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Gaziantep ekibinin Polonyalı kaleci Kacper Tobiasz, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürüdürüyor.
Başlık ResmiGaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürüdürüyor.

"BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Gaziantep FK'ya katıldığı için mutlu olduğunu ve her geçen gün takıma biraz daha alıştığını söyleyen Kacper Tobiasz, "Takıma katılalı kısa bir süre oldu. Ligde henüz 4 maçta değerlendirme yapmak gerçekten çok kolay değil ama takıma katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın güveni, yönetimin güveni, başkanımızın güveni gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden uzun bir maraton için bir değerlendirme yapmak gerçekten çok zor" dedi.

"DOĞRU KÖŞE İÇİN NOTLAR İŞE YARADI"

Göztepe maçındaki performansı ve havlusuna eklediği notlar sayesinde kurtardığı penaltı ile ilgili konuşan Tobiasz, "Bu benim için bir ritüel. Rakipleri her zaman analiz ediyorum. Bazen kendim için notlar alıyorum. Bunlar her seferinde yüzde yüz garanti sonuç vermiyor ama bu sefer gerçekten köşeyi bildim. Köşeyi doğru tahmin ettiğim için de aldığım notlar işe yaradı. Bu nedenle gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kacper Tobiasz
Başlık ResmiKacper Tobiasz

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe maçıyla ilgili Tobiasz, "Fenerbahçe maçının bizim için diğer maçlardan herhangi bir farkı yok ama sizin belirttiğiniz gibi Türkiye'deki güçlü takımlardan biri olduğu için bizim için yüksek enerjili bir maç olacak. Enerjimiz yüksek olacak. Zaten son maçtaki galibiyetten ötürü takımımızın morali de çok iyi gerçekten. O yüzden çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Galip gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarınızdan da gerçekten bu maç için çok destek bekliyoruz. Fenerbahçe ne kadar favori olarak görünse de bu demek değildir ki biz sahaya çıkıp mücadele etmeyeceğiz. Tabi ki de biz sahaya çıkıp mücadele edeceğiz, elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM FORMASI HERKESİN HAYALİDİR"

Milli takım beklentisine dair yöneltilen soruya Polonyalı file bekçisi, "Futbol oynayan her küçük çocuğun hayalidir milli takım forması ve büyük takım forması giymek. Bunu başarmak için çok çalışmak ve azimli olmak gerekiyor. Ben de iyi çalışıyorum. Bu işi şansa bırakmak istemiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp zamanı geldiğinde bunun için şansımı bekleyeceğim" cevabını verdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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