Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Göztepe'de Stoilov'dan taraftara birlik çağrısı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Göztepe'de Stoilov'dan taraftara birlik çağrısı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 4-2 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, kendi oyun şekilleriyle oyunu çevirmek için mücadele ettiklerini ancak kırmızı kartın ardından maçın kendileri için bittiğini belirtti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'de bulunduğu 3 senedir en kötü 45 dakikayı yaşadığını söyledi.

"GÖZTEPE'NİN OYUN ŞEKLİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE YANSITAMADIK"

Kendileri adına tüm kötü şeylerin maçın ilk 45 dakikasında yaşandığını belirten Stoilov, "Yapabileceğimiz tüm olası hataları oyunun bu bölümünde yaptık. Gerçekten sahada Göztepe'nin oyun şeklini hiçbir şekilde yansıtamadık. Aynı zamanda hem ofansta hem de defansta bütün ikili mücadeleleri kaybettik. Sadece savunmada değil, öndeki oyuncularımız da bütün ikili mücadeleleri kaybetti ve bu bize büyük bir sıkıntı yaşattı." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Göztepe kalecisi Gugeshashvili
SPOR

Göztepe kalecisi Gugeshashvili'den tehditkâr açıklama

"GÖZTEPE AİLESİNİN BİRLİK OLMASI LAZIM"

Maçın ikinci yarısına daha güçlü bir şekilde başladıklarını aktaran Stoilov, şöyle konuştu:

"Kendi oyun şeklimizle oyunu çevirmek için mücadele ettik ama kırmızı kartın ardından bizim için maç bitti diyebiliriz. Şimdi gerçekten çok zor ve tehlikeli bir sürecin içerisindeyiz hep beraber. Bunu çevirmenin tek yolu şu anda aklımızı iyi bir şekilde kullanmak ve aynı zamanda çok sıkı bir şekilde çalışmak. Herkesin, bütün oyuncuların daha iyi bir performans sergilemesi ve bütün Göztepe ailesinin birlik olması lazım. Bu, bizim adımıza gerçekten çok önemli. Çünkü bu zor süreç sadece oyuncular ya da hocalar için değil, bütün Göztepe ailesi için zor ve tehlikeli bir süreç. Biz bu sürecin içerisinden sadece hep beraber olursak çıkabiliriz."

Göztepe Teknik Direktör Stanimir Stoilov
Başlık ResmiGöztepe Teknik Direktör Stanimir Stoilov

"TARAFTARLARIN VERDİĞİ REAKSİYONU GÖRDÜM"

Stoilov, sakatlığı bulunan stoperlerin savunma hattına geri dönmesinin çok önemli olduğunu, çok fazla gol yediklerini ve bunun kendilerine zarar verdiğini aktardı.

Bu tarz süreçleri yönetmek adına yeterince tecrübeli bir teknik direktör olduğunu kaydeden Stoilov, "Bir oyuncunun hata yapması önemli değil. Özellikle Ege ile ilgili konuşursak bence bugün diğer savunmacılar Ege'den daha fazla hata yaptı. Ama ben onun mental olarak psikolojisini korumak adına böyle bir değişikliğe gittim. Kaleci Lukas ile ilgili olarak da değişiklik kararını hoca olarak ben verdim. Ona karşı olan reaksiyonu, taraftarların verdiği reaksiyonu gördüm. Bunun onu kötü etkilediğini ve takımı da kötü etkilediğini düşündüğüm için böyle bir değişikliğe gittim." ifadelerini kullandı.

Stoilov, birlikteliğin önemine vurgu yaparak, Göztepe'yi seven herkesin takıma destek olması gerektiğini, olumsuz sürecin içinden ancak bu şekilde çıkabileceklerini dile getirdi.

Gol yemelerinin sadece savunma hattında sorun olduğu anlamına gelmediğini aktaran Stoilov, şöyle devam etti:

"Benim her zaman belirttiğim gibi savunma santrforlarla başlıyor. Sonko ve Godoi sakatlıktan dönünce defansif anlamda çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Onlar takımla beraber hazırlık kampını geçirdi. Zaten Godoi, takımı çok iyi tanıyan bir oyuncu. Kesinlikle onların dönüşüyle beraber savunma hattında çok daha istikrarlı olacağımıza inanıyorum. Taha ve Ege aslında çok genç oyuncular. Belki de onların üzerinde şu anda biraz fazla baskı var. Burada aynı zamanda geride Bokele var. Bokele de bizimle uzun süredir oynayan tecrübeli bir oyuncu. Biraz önce belirttiğim gibi aslında oradaki gerçek gücümüz sakatlıktan dönen oyuncularımız geriye gelince ortaya çıkacak."

Stoilov, son transferin defans oyuncusu değil de orta sahaya yapılmasına ilişkin soru üzerine de stoper almayı düşündüklerini ancak istedikleri seviyede futbolcu bulamadıklarını kaydetti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
Emekliler için dikkat çeken 2027 mesajı
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
Trump'ın son hamlesi ABD'yi karıştırdı!
TANJU ÖZCAN BAYILDI
TANJU ÖZCAN BAYILDI
Hakim karşısında çarpıcı sözler: İnsafınıza bırakıyorum
ALTINA HÜCUM ETTİLER
ALTINA HÜCUM ETTİLER
Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi
CANLI YAYINDA DEHŞET
CANLI YAYINDA DEHŞET
Lübnanlı muhabir İsrail saldırısının hedefi oldu
İŞTE PLANLANAN STAT
İŞTE PLANLANAN STAT
Beşiktaş'ın Hapoel maçı İstanbul'dan alındı
AVRUPA’YA GÖÇ RESTİ!
AVRUPA’YA GÖÇ RESTİ!
'Sınırları koruyun' diye uyardı: Çöker...
FAVORİ BELLİ OLDU
FAVORİ BELLİ OLDU
Derbi sonrası şampiyonluk oranları değişti
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Düzce'de can pazarı! 4 ölü, 9 yaralı var
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
Beşikçioğlu'nun yardımcısı da 'pozitif' çıktı
HER KIŞ AYNI ÇİLE YAŞANIYORDU
HER KIŞ AYNI ÇİLE YAŞANIYORDU
Saatler süren tehlikeli yolculuk tarih oluyor!
"MÜKEMMEL BİR OYUNCU"
F.Bahçe'nin eski yıldızından Batrakov'a övgü
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
Moskova-Berlin cephesi kızışıyor!
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Sacha Boey transferinde sürpriz gelişme
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
Eski yıldız dev derbiyi yorumladı
O ANLAR KAMERADA!
O ANLAR KAMERADA!
3 yaşındaki Elif böyle hayattan koparıldı
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
"RUHUNA FATİHA"
Haraç vermeyen esnafa lokma aracı göndermişler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sayıştay ve bakanlıklarda değişiklik! Yeni isimler Resmi Gazete'de
Sayıştay ve bakanlıklarda değişiklik! Yeni isimler Resmi Gazete'de
Kaydet
Bakan Çiftçi'den net mesaj! Okul güvenliğinde taviz verilmeyecek
Bakan Çiftçi'den net mesaj! Okul güvenliğinde taviz verilmeyecek
Kaydet
Göztepe kalecisi Gugeshashvili'den tehditkâr açıklama
Göztepeli kaleciden tehdit gibi sözler: "Bir gün karşılaşırız"
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.