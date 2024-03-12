İcardi, Okan Buruk'u geride bıraktı! Tangocu gole doymuyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle teknik direktör Okan Buruk'un futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da attığı gol sayısını geçti. Tangocu, gol krallığı yarışında Edin Dzeko'nun ardından ikinci sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Arjantinli yıldız Mauro İcardi, attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kurmuş durumda. Tangocu, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle teknik direktör Okan Buruk'un futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da attığı gol sayısını geçti.
OKAN BURUK'U GEÇTİ
Arjantinli golcü, Galatasaray'da 63 maçta 44 gol attı. Okan Buruk ise 306 maçta 43 gol kaydetti. Milli futbolcu bu sayıya 163 maçta ulaştı.
ICARDI'DEN 62 GOLE ETKİ
Mauro Icardi, 2 sezonluk Galatasaray kariyerinde 63 maçta forma giydi. Bu maçlarda 44 gol atan Arjantinli oyuncu, 18 asist yaparak 62 gole etki etti.
GOL KRALLIĞI YARIŞI
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta sonra erdi. Fenerbahçeli Edin Dzeko 18 golle ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 15'er golle Mauro Icardi ve Mame Thiam yer alıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi