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Taraftara bayram hediyesi! Mustafa Bozbey, Bursaspor maçı biletlerinin tamamını satın aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Taraftara bayram hediyesi! Mustafa Bozbey, Bursaspor maçı biletlerinin tamamını satın aldı

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor İnfo Yatırım’ın maç biletlerinin tümünü satın aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor İnfo Yatırım’ın Manisa Büyükşehir Belediyespor’la oynayacağı maçın tüm biletlerini satın aldı. Yapılan açıklamada maç günü salon kapılarının taraftara açık olacağı belirtildi.

'MAÇ GÜNÜ SALON KAPILARI AÇIK OLACAK'

Bursaspor İnfo Yatırım’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Pazar günü evimizde oynayacağımız Manisa Büyükşehir Belediyespor maçımızın satışa çıkartılan tüm biletlerini alarak taraftarımıza bayram hediyesi olarak sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e teşekkür ederiz. Maç günü salon kapıları açık olacaktır. Tüm taraftarlarımızı karşılaşmaya bekliyoruz.”

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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