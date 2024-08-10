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TFF 1. Lig'in ilk haftası olaylı başladı! Takım sahaya çıkmadı, maç ertelendi

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TFF 1. Lig&#039;in ilk haftası olaylı başladı! Takım sahaya çıkmadı, maç ertelendi

Spor Haberleri

Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig haftasında oynanması planlanan Pendikspor karşılaşmasına çıkmadı. Yeni Malatyaspor'un hükmen mağlup sayılması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşılaşması, Malatyaspor sahaya çıkmadığı için başlayamadı.

Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilemedi.

TFF 1. Lig'in ilk haftası olaylı başladı! Takım sahaya çıkmadı, maç ertelendi - 1. Resim

Pendiksporlu oyuncular karşılaşmanın başlama saati olan 19.15'e kadar sahada kaldı. Malatyaspor takımı sahaya çıkmayınca hakem Pendiksporlu oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

TFF 1. Lig'in ilk haftası olaylı başladı! Takım sahaya çıkmadı, maç ertelendi - 2. Resim

YENİ MALATYASPOR BAŞKANI ADİL GEVREK NE DEMİŞTİ?

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir önceki TFF yönetimi de yine şifahen bize, hakkımız baki kalmak kaydıyla bu sezon da lige katılmayabileceğimizi söyleyip, 'Ona göre planınızı yapın.' dedi. Eski yönetim, lige katılmayacağımızın kararını aldı ancak sadece imza atmamışlar. Resmi imza atılmayınca, yeni göreve gelen TFF yönetimi, 'Yeni Malatyaspor lige katılsın' dedi. Elimizde ne futbolcu, ne tesis, ne de stat var. Var olan futbolcularımızı da kiraya verdik. Zaten Malatya'ya getirmekte zorlanıyorduk. Elimizde hiç futbolcu yok. Pendikspor maçına çıkma imkanımız sıfır. İstesek de çıkamıyoruz. Federasyona tekrar başvuru yaptık. İnanıyoruz ki bu karar tekrar gözden geçirilir. Bu durumu Cumhurbaşkanı'mıza da mektupla ileteceğiz. TFF'nin bu kadar sıkıntı yaşamış Yeni Malatyaspor ve Malatya halkına bir daha travma yaşatmayacağına inanıyoruz."

 

Düzenleyen:  - Spor
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