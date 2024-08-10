Filenin Sultanları, Olimpiyat dördüncüsü oldu! Bronz madalya Brezilya'nın oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda oynadığı üçüncülük maçını Brezilya'ya kaybederek bronz madalya fırsatını kaçırdı. Filenin Sultanları, Paris'e Olimpiyat dördüncüsü olarak veda etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te oynadığı bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 kaybetti.

İlk seti Brezilya 25-21 aldı. Latin Amerika temsilcisi ikinci seti ise 27-20 alarak skoru 2-0'a getirdi.

Filenin Sultanları üçüncü seti 25-22 alarak durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 4. setini üstün götüren Brezilya seti 25-15 kazandı ve 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Altın madalya maçında İtalya ile ABD 11 Ağustos Pazar günü saat 14:00'te karşı karşıya gelecek.

İlk set: Brezilya 25-21 Türkiye

İkinci set: 27-25

Üçüncü set: 22-25

Dördüncü set: 25-15