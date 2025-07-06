Trabzon’da ilk kez düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı herkesi büyüledi

Trabzon’da ilk kez düzenlenen Gran Fondo Trabzon, 5 Temmuz’da Maraş Cadde’sinden saat 08.30’da start aldı. Gran Fondo Trabzon 2025, 84,9 km’lik uzun parkur ve 45,8 km’lik kısa parkurlarında yemyeşil doğada zorlu tırmanışlarıyla nefes kesen Gran Fondo 2025'te kısa parkur erkeklerde Miraç Akgün (01:23:40), kadınlarda Semahat Beyza Ersan (01:52:37) finişi ilk geçen isimler oldular. Uzun parkurda erkeklerde Murat Güç (02:46:44), kadınlarda Züleyha Dikbaş (03:33:44) zafere ulaştı.

HASAN SARIÇİÇEK'İN HABERİ - Karadeniz’in eşsiz doğası, tarihi ve kültürel dokusu eşliğinde, Maraş Caddesi’nden start alan bisiklet tutkunlarını Trabzon’un kalbinde buluşturdu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle ve 78 Event organizasyonuyla Trabzon’da ilk kez düzenlenen yarış, şehri adeta bir spor festivaline dönüştürdü.

“Spor Şehri Trabzon” ve “Trabzon’u Keşfet” vizyonuyla gerçekleştirilen yarışta, Uzun Parkur (84,9 km, 2.041 m tırmanış) ve Kısa Parkur (45,8 km, 823 m tırmanış) olmak üzere iki farklı rota yer aldı. Amatör ve lisanslı bisikletçilerin yanı sıra Paralimpik ve Tandem sporcuların da yer aldığı yarışta, katılımcılar Karadeniz’in serin esintisi, yeşilin bin bir tonu ve tarihi yapılar eşliğinde unutulmaz bir mücadele sergiledi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN

Gran Fondo Trabzon 2025, farklı yaş gruplarından; 99’u kısa parkur, 33’ü uzun parkurda toplam 133 sporcunun katılımıyla renkli ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. 18 kadın sporcu arasında uzun parkurda 1, kısa parkurda ise 17 kadın yarışmacı yer aldı. Organizasyona 21 genç sporcu katılarak geleceğin yıldızları arasında yerlerini aldı. Trabzon, Giresun, Ordu, Adana, Kahramanmaraş, Bitlis, Samsun, Düzce, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi Türkiye’nin dört bir yanından gelen bisikletçiler, Karadeniz’in eşsiz doğasında yarışmanın heyecanını birlikte yaşadı.

STARTI BAŞKAN GENÇ VERDİ

Gran Fondo Trabzon 2025’in startı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Göktaş, Trabitaş Genel Müdürü Ali Şahin ve Büyük Birlik Partisi Trabzon İl Başkanı Adem Aydın tarafından verildi.

UNUTULMAZ BİR YARIŞ OLDU

Gran Fondo Trabzon’da uzun ve kısa parkur, saat 08.30’da Maraş Caddesi’nden aynı anda start aldı. Kısa parkurda, starttan yaklaşık 7 kilometre sonra Akçaabat girişinde bisikletçiler ilk rampada atak yapıp kaçış grubu oluşturdu. Bir tarafı orman, diğer tarafı denizle çevrili rotada ilerleyen bisikletçiler, Trabzon Stadyumu manzarası eşliğinde harika bir inişin ardından finişe ulaştı. Uzun Parkur ise 2 bin metre tırmanışıyla bisikletçiler için sert ancak keyifli bir parkur oldu. Ön grup, bütün rota boyunca iki üç kişilik bir ekip halinde ilerledi. Yarış boyunca uyguladıkları strateji sayesinde birinci ve ikinci sırayı elde ettiler.

GRAN FONDO'NUN KAZANANLARI

Gran Fondo 2025'te kısa parkur erkeklerde Miraç Akgün (01:23:40), kadınlarda Semahat Beyza Ersan (01:52:37) finishi ilk geçen isimler oldular.

Uzun parkurda erkeklerde Murat Güç (02:46:44), kadınlarda Züleyha Dikbaş (03:33:44) zafere ulaştı.

Genel Klasman

Kısa Parkur Erkekler (45,8km)

Miraç Akgün - Giresun Ata Bisiklet Spor Kulübü (1:23:40)

Mithat Temizyürek - Asperox BikePedia Racing Team (1:26:34)

İlkcan Erkin Çavuş - Ferdi (1:28:17)

Kısa Parkur Kadınlar (45,8km)

Semahat Beyza Ersan - Akut Spor Kulübü (1:52:37)

Nilsu Karasay - Giresun Spor Lisesi (1:58:19)

Şeyma Türkmen - Ferdi (2:11:04)

Uzun Parkur Erkekler (84,9km)

Murat Güç- BauART Cycling Team (2:46:44)

Kamil Deniz Çoşkuner- BauART Cycling Team (2:47:30)

Fatih Aydın - İstanbul Gençlik Spor Kulübü (2:47:36)

Uzun Parkur Kadınlar (84,9km)

Züleyha Dikbaş - Asperox BikePedia Racing Team (3:33:44)

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Altıntepe takdim etti.