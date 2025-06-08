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Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yeni Malatyaspor&#039;un yeni başkanı belli oldu
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TFF 2. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında Haşim Karadağ, başkan seçildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağan seçimli genel kurul toplantısı, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Yeterli çoğunluğun sağlandığı kongrede, kulübün yeni başkanı iş insanı Haşim Karadağ seçildi.

Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı belli oldu - 1. Resim

SEÇİME TEK ADAY OLARAK GİRDİ

Daha önce Malatyaspor'da da kulüp başkanlığı görevini üstlenen Karadağ, mevcut başkan Nusret Çaylak'ın genel kurula bir gün kala adaylıktan çekilmesiyle seçime tek aday olarak girdi. Karadağ, üyelerin oy birliğiyle Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı oldu.

Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı belli oldu - 2. Resim

"YANLIŞLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ" 

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Haşim Karadağ, söylediği her sözün arkasında olduğunu kaydederek, sorumluğu bulunan isimlerin samimi davranması halinde kulübün düzlüğe çıkabileceğini belirtti. Yapılan yanlışların üzerine gideceklerini kaydederek, iş birliği çağrısında da bulunan Karadağ, hedeflerinin hep birlikte Yeni Malatyaspor'u ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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