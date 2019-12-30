Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

60 yıllık bekleyişe son veren “Türkiye’nin otomobili” sonunda tanıtıldı. Daha doğrusu otomobilleri demek gerekiyor çünkü ortada C-SUV ve C-Sedan iki model bulunuyor. Sıradaki heyecanlı bekleyiş ise marka ve model isimleri üzerine. TOGG yani Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun yaptığı açıklamaları dikkate alırsak 2020 içinde isim tanıtımı, 2021’de fabrika açılışı ve hemen arkasından 2022’de ilk aracın banttan indirme töreni gerçekleşecek. Daha sonrasında ki aşamalarda ise gördüğümüz bu iki modele C segmenti hatchback, B segmenti SUV ve yine C segmenti MPV modelleri eşlik edecek. Yani kısa zamanda toplamda beş model dünya markaları ile rekabet edebilir hâle gelecek.

ÇOK MU İLERİ GİTTİK

27 Aralık Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın açıklamaları ardından tanıtılan araçlara, kısa zaman içinde birçok kesimden yorumlar gelmeye başladı. Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere haberi manşetlere taşırken, Türkiye’nin otomobili bir anda sosyal medyada trend topic oldu. Özellikle Avrupa basınında otomotiv konusunda eli güçlü yorumcuların bile büyük beğenisini alan “Yerli ve Millî” otomobillerimiz rekabet konusunda gözünü oldukça yükseklere dikti. Doğuştan elektrikli yapısı ile bir çok markayı daha başlangıçta geride bırakan TOGG otomobillerinin, tasarım ve boyut anlamında karşısında durduğu rakipler ise oldukça iddialı. Örnek vermek gerekirse Amerikan Tesla’nın Model X adını verdiği SUV modeli, İngiliz markası Jaguar’ın tamamen elektrikli I-PACE’i ve tabi ki Mercedes’in yeni tanıttığı EQC 400 modeli. Ülkemizde yatırım hazırlıklarına bir türlü resmi açıklama getiremeyen VW’de ise Audi markası altında piyasaya sunduğu e-tron 55 Quattro modeli teknik özellikleri bakımından Türkiye’nin otomobili ile karşı karşıya geliyor. Öte yandan VW tarafında yakın zamanda tanıtımı yapılması beklenen ve ID.4 ismini aracın yerli otoya teknik özellikler ve boyutları ile rakip olması muhtemel görünüyor.