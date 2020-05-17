Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Online kanallar üzerinden tanıtılan akıllı telefonların lansmanı Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleşti. Öztürk, hâlihazırda Xiaomi’yi sıkı bir şekilde takip eden bir kullanıcı kitlesi olduğunu ama her yeni ürünle yeni kullanıcıları Xiaomi ailesine dâhil etmek istediklerini söyledi.

Yeni modellerin Türkiye fiyatları da belli oldu. Buna göre, Redmi Note 9S’in 4 GB + 64 GB modeli 2.799 TL'den, 6 GB + 128 GB modeli ise 2.999 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro’nun 6 GB + 64 GB modelinin fiyatı 3.299 TL, 6 GB + 128 GB modelinini fiyatı 3.599 TL olurken, Mi Note 10 Lite’ın 6 GB + 64 GB modeli 3.699 TL, 6 GB + 128 GB modeli 3.899 TL, 8 GB + 128 GB modeli de 3.999 TL ile 25 Mayıs itibarıyla çevrim içi olarak ve Mi Store üzerinden satın alınabilecek.