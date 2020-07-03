Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen siyahi George Floyd'un ardından başlatılan ırkçılık karşıtı hareket programlama dilini de değiştiriyor.



İngiliz haber kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, Twitter 'köle', 'sahip' ve 'kara liste' gibi programlama dilinde kullanılan kelimelerin kullanımını yasakladı.



Twitter'ın mühendislik departmanı tarafından 'kelimeler önemlidir' hashtag'i ile paylaşılan yazılı mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Twitter'da, kodlarımızda kullandığımız dil şirket olarak değerlerimizi yansıtmıyor ve hizmet verdiğimiz kişileri temsil etmiyor. Bu yüzden bu dili değiştirmek istiyoruz."



GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ



Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.



"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.



New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.