Türkiye Gazetesi

Hosting şirketi Cloudflare, “2021’in en çok ziyaret edilen siteleri” isimli bir liste düzenledi. Listeye göre geçtiğimiz yılın lideri Google bu sene birinci sırada yer alamadı. Google’ın yerine lider koltuğundaki isim sosyal medya devi TikTok oldu.

Çin merkezli sosyal medya şirketi TikTok, ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin kısıtlama ve tedbirlerine karşın durdurulamıyor. Özellikle son iki yıldır yükselişe geçen TikTok, 2016 yılında piyasaya sürüldü.

LİSTENİN NEREDEYSE TAMAMI AYNI KALDI

2021 yılının en çok ziyaret edilen sitesi TikTok, geçtiğimiz yıl ise listede yedinci sırada yer almıştı. 2020 yılının en çok ziyaret edilen siteleri sırasıyla Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix, Amazon, TikTok, YouTube, Instagram ve Twitter olmuştu.

2021’in en çok ziyaret edilen sitelerine dönecek olursak sırasıyla şu şekilde: TikTok, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter ve WhatsApp.

Listeye bakıldığında, internet kullanıcıların daha çok sosyal medya sitelerini ziyaret ettikleri görünüyor. Ancak bu durumun pandemi ile ne kadar ilişkili olduğunu tespit etmek oldukça zor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda da listenin ilk 10 sırasındaki internet siteleri neredeyse aynıydı.

Bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıl 9'uncu sırada yer alan Instagram'ın bu sene listede yer almamaması dikkat çekti. 2021 yılında en çok ziyaret edilen siteler arasında Instagram'ın yerini WhatsApp aldı.

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