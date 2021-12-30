Türkiye Gazetesi

Roscosmos uzay ajansı, Voronezh Roket Motoru Merkezi Binası'nın Angara A5 uzay roketinin yeni güçlendiricisi için ilk kez bir hidrojen-oksijen motorunu test ettiğini açıkladı. Roketin başarıyla fırlatıldığı haberlerinin ardından roketin uzayda mahsur kaldığı ve programın başarısızlıkla sonuçlandığı söylentileri yayıldı.

Rusya'nın devlet uzay ajansı Roscosmos, roketi Pazartesi günü fırlattı. Uzay aracı, uyduların operasyonel faaliyetlerine başladığı konuma doğru ilerliyordu. Ancak roket nihai hedefine ulaşmadan önce, motoru yanmaya başladı. Bu sorun, Angara-A5’i alçak Dünya yörüngesinde mahsur bıraktı.

DÖRT TON AĞIRLIĞINDA

Futurism’in haberine göre, bazı bilim insanları roketin alçak Dünya yörüngesinde kalmasından ötürü kontrolsüz şekilde Dünya’ya düşebileceğini söyledi. Bu korkutucu açıklamanın ardından gözler Rusya'ya çevrildi. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden astrofizikçi Jonathan McDowell, Twitter paylaşımında korkunç bir olasılığı yazdı. Roketin kütlesinin ve taşıma yükünün yaklaşık dört ton olduğunu ve bu nedenle bazı parçaların Dünya yüzeyine inebileceğini belirtti.

Çin'in Long March 5B roketi de geçtiğimiz bahar sezonunda kontrolsüz şekilde Dünya’ya düştü. Bu arada, Long March'ın 22,5 metrik ton ağırlığında olduğu belirtilmelim. Yani Rusya’nın Angara-5’inden çok daha büyük.

Çin, Elon Musk'u şikayet etti: Uzay kurallarına uymuyor Çin, Space-X uydularını, Çin Uzay İstasyonu'na isabet etmesinden endişe duydukları gerekçesiyle BM Uzay İstasyonu'na şikayet etti.

Tarihi görev için nefesler tutuldu: James Webb Uzay Teleskobu fırlatılacak Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi James Webb Uzay Teleskobu bu hafta sonu fırlatılacak. 1996'da temelleri atılan teleskop, aslında 2007'de fırlatılacaktı. Ancak teleskobun geliştirilmesi 20 yıldan uzun sürdü.