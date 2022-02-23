Türkiye Gazetesi

İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesinden araştırmacılar, Samsung Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20 ve Galaxy S21 telefon modellerinin kriptografik anahtarlarını düzgün bir şekilde saklamadığını ve bilgisayar korsanlarının, parolalar gibi hassas verileri depolayan bilgileri çıkarmasına izin verdiğini buldu.

Peki, bu telefon modellerinden birine sahipseniz endişelenmeli misiniz? Bunun cevabı hayır. Çünkü öncelikle yukarıda bahsedilen sorunlar, sorun keşfedildikten hemen sonra Samsung tarafından zaten düzeltildi. İlk düzeltme Ağustos 2021 güvenlik yaması ile kullanıma sunuldu ve sonraki bir güvenlik açığı Ekim 2021 yaması ile giderildi. Ancak daha eski bir güvenlik yamasını kullanıyorsanız Samsung telefonunuzu güncellemeniz faydalı olacaktır.

Samsung, cihazınızı desteklemeyi durdurduysa, güncellenmiş güvenliğe sahip üçüncü taraf özel ROM'lara güvenmeniz gerekebilir.

Samsung'un taşınabilir ekranı tüketiciyle buluşuyor Samsung, taşınabilir ekran ve eğlence cihazı The Freestyle’ı Türkiye’de ön satışa sunacağını duyurdu.

Samsung, bazı Galaxy cihazlar için güncelleme desteğini uzattı Samsung, belirli Galaxy cihazlarda ‘One UI’ kullanıcı arayüzü ve Android işletim sistemi için dört nesil boyunca güncelleme desteğini standart olarak sunacağını açıkladı. Samsung Galaxy S serisi, Z serisi ve A serisi ve Galaxy tabletler için geçerli.