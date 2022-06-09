Türkiye Gazetesi

Milli teknoloji hamlesi kapsamında Türkiye'nin raylı sistem teknolojisini geliştirmesi, yurt dışına bağımlılığının azaltılması ve ihracat potansiyelinin oluşturulması amacıyla Milli Hızlı Tren Seti Projesi çalışması başladı. Yeni Nesil Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapı ve bilgi birikimi kullanılarak yürütülen projeyle saatte 225 kilometre işletme hızında, 582 yolcu kapasiteli ve 8 araçtan oluşacak 'Milli Hızlı Tren Seti'nin yapılması öngörülüyor.

Görev paylaşımıyla TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde Cer Sistemi ile Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi'nin (TCMS) geliştirilerek üretilmesi, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde alüminyum gövde üretimi, iç giydirme işlemleri gibi tüm üretim ve montaj işleminin yapılması planlanıyor. Bununla birlikte, tasarım çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedefleniyor ve prototip üretimi süreci de başladı.

MİLLİ BANLİYÖ ARACI DA GELİYOR

Geçtiğimiz yıldan itibaren Milli Banliyö Projesi çalışmaları da hız kazandı. Proje kapsamında tasarlanıp üretilecek her bir dizi, 4 araçlı, 1000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinine sahip olacak. Projede endüstriyel tasarım, konsept tasarım ve ön tasarım çalışmaları tamamlanırken detay tasarım süreci ile ekipman tedarik ve üretim çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Taşımacılık Projesi için 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarımı, temini ve montajına yönelik ihaleyi kazanan TÜRASAŞ ile sözleşme imzalanmıştı. Görev paylaşımıyla TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde Cer Sistemi ile TCMS geliştirilmesi ve üretilmesi, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde alüminyum gövde üretimi, iç giydirme işlemleri gibi tüm üretim ve montaj işleminin yapılması planlandı. Projede tasarım, tedarik ve alt komponent bazında üretim çalışmaları sürdürülüyor.

MİLLİ PLATFORMLAR ARTIYOR

Son birkaç yıldır demir yolu sektöründe ürün çeşitliliğinin ve proje sayısının artması ile çeşitli sorunlar yaşanmaya başladı. Yüksek üretim maliyeti ve uzun temin süreleri gibi birtakım sorunları aşmak amacıyla dünya genelindeki uluslararası lokomotif üreticilerinin platform tabanlı ürün geliştirme sistemleri sayesinde ürün ailesi oluşturdukları ortaya çıktı.

Platform tabanlı ürün geliştirmek amacıyla Co-Co Aks Tertibatına Sahip Milli Lokomotif Platformu Geliştirilmesi Projesi geçtiğimiz yıl başlatıldı. Proje kapsamında E5000 Milli Elektrikli Ana Hat Lokomotifi Projesi'nden elde edilen kazanımlarla ülkenin ihtiyacı olan tüm enerji modlarına (elektrikli, dizel elektrikli ve çift modlu) göre Co-Co aks tertibatına sahip milli lokomotif platformu geliştirilmesi hedefleniyor.

Ortak platform üzerine üç tip lokomotif inşa edilebilecek proje kapsamında tasarlanacak ve üretilecek lokomotifler, aynı zamanda TSİ sertifikasyonu (Avrupa Birliğinin Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamelerine uygunluk sertifikası) ile homologasyonu tamamlanarak yurt içine ve dışına satışı yapılabilir lokomotif ailesi olacak. Önceki yıl fizibilite ve benchmark çalışmaları yapılan araçlara ait temel teknik isterler belirlendi ve tasarım çalışmalarına başladı.

İstanbul'a yılın ilk 5 ayında hızlı trenle 1,1 milyondan fazla yolcu geldi İstanbul'a, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317 olduğu bildirildi.

TCDD’den tren yollarına yaklaşmayın uyarısı: İlaçlanıyor Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, otla mücadele çerçevesinde 9-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir, Isparta, Afyonkarahisar ve Burdur güzergahlarında ilaçlama yapılacağı için vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.