Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftanın son günü hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji tarafından yayınlanan son tahminlere göre bugün yurdun büyük bölümü güneşli havanın etkisinde. Doğu Karadeniz bölgesinde ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE SİS GÖRÜLEBİLİR

Marmara, İç Anadolu ve Ege'nin iç kısımlarında sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor. Yeni haftada yağışların azalması ve sıcaklıkların 3- 4 derece artaması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava biraz bulutlu olacak.

İŞTE 2 ARALIK 2018 HAVA DURUMU TAHMİNİ