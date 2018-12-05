Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir ilaç firmasında mümessil olarak çalışan Serdar Mete, 2014 yılında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek için evinden yola çıktı. Otomobilini bir ara sokağa park eden Serdar Mete, aracından indiği sırada dengesini kaybederek başını kaldırım kenarına çarptı. Bir ağacın dalına tutunarak kalkmaya çalıştığı esnada ikinci defa düşen Mete gözlerini hastanede açtı. Serdar Mete’nin hafızasındaki 34 yılı silindi. Eşini, çocuğunu, evinin adresini hatırlayamayan Serdar Mete, hayatına sıfırdan başladı. Mete hastanede yaşadıklarını ve sonrasını şöyle anlattı:



NE SARIŞIN NE UZUN BOYLU

“Hastanedeyim ama ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. 34 sene 2 saniyede gitti bende. Neredeyim? Ben kimim? Hiçbir şey yok... Herkes geliyor bir şey söylüyor, kendini anlatıyor, beni anlatıyor ama ben kendimi bile tanımıyordum. Nasıl davranacağımı bilmiyordum. Hafızamı kaybettiğim anlarda hastaneye gelen arkadaşlarım ‘sarışın, uzun boylu, mavi gözlü bir karın var birazdan gelecek’ dediler. Eşim geldi, ne sarışın ne de uzun boylu... 5 yıllık eşimi tanıyamadım. Sadece eşim değil anne babamı bile tanıyamadım. Sonra eşim bana arkadaşlarımın şaka yaptığını söyledi. İlk günler bazı şeylere inanmak çok zor geliyordu. Eve gidince ilk işim evlilik cüzdanına bakmak oldu. Üzerinde benim ve eşimin fotoğrafı var. Onu görünce o zaman evli olduğuma inandım. Eşim sağ olsun çok büyük destek oldu. Uzun zaman evde gecenin geç saatlerine kadar işimle ilgili ders çalışıyorduk. Dört yıldır yeni hayatıma alışmaya çalışıyorum...”

EŞİ AVANTAJA ÇEVİRDİ

Eşi Nurşah Mete “Kendimi kocama tanıtmam çok zordu. Kazadan önce bir tavaya bile yumurta kırmışlığı yoktu. Hatta yumurtayı kabuğuyla beraber kırmaya çalışmıştı. Kazadan sonra ise bir anda kendi kendine evde saç kavurma yapan bir adam oldu. Ağlayacaktım sevinçten. Bu durumu avantaja çevirmeyi de o anda düşündüm ve avantaja da çevirdim. Önceden sen yemek yapardın, temizlik yapardın, bulaşık yıkardın diye anlattım ona hep. Yapar mıydı? Asla yapmazdı ama şu anda yapıyor her şeyi” diye konuştu.