Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 30 yıl önce iş kazası sebebiyle yürüme engelli olan 62 yaşındaki Hamit Hayran, yumurta oyma sanatıyla birbirinden güzel eserler ortaya koyuyor. Hayran, Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliğinin yanı sıra Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi’nde yer alan ilk Türk olarak da dikkati çekiyor. Eskişehir’de katıldığı festivalde Gaziantepli Yemenici Mikâil Usta’yla tanışan Hayran “Niçin yumurtadan yemeni olmasın” diyerek kolları sıvadı. Tavuk yumurtasının kabuğunu ortadan ikiye ayırarak bir çift minik yemeni yapan Hayran, son derece dikkat ve sabır gerektiren bu sanatla adından söz ettirdi. Hayran “Yemeninin altı Yemenici Mikâil Usta’nın yaptığı gerçek deri, üst tarafı tavuk yumurtası. Amacımız, farklı sanat dallarını bu sanatla birleştirip ortaya bir eser çıkarmak. Türkiye’de ve dünyada bir ilki gerçekleştirdik” dedi.

Yumurta kabuğu kolay kırılabildiği için üzerinde çalışmanın titizlik gerektirdiğini ifade eden Hayran, ortaya çıkan eserlerin işin zorluğuna değdiğini söyledi.