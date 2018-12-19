İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin önleyici hizmet devriyelerinde Tuşba ilçesinde 23 Bangladeş ve 8 Afganistan, Saray ilçesinde 16 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Van'da 47 düzensiz göçmen yakalandı
19.12.2018 - 09:45 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Tuşba ve Saray ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : van,kaçak,göçmen,
594170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594170.aspx
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