Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin önleyici hizmet devriyelerinde Tuşba ilçesinde 23 Bangladeş ve 8 Afganistan, Saray ilçesinde 16 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.