Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 29 Kasım’da meydana gelen olayda Alanya’da yaşayan işçi emeklisi Ömer Seçkin’i (63), telefonla arayan bir kadın kendisini bankacı olarak tanıttı. Telefon görüşmesinde Seçkin’e hesabındaki para miktarını söyleyerek güvenini sağlayan dolandırıcı, internet bankacılık uygulamasını açmasını istedi ve yönlendirme yaptı. Seçkin’i uygulama üzerinden yönlendiren dolandırıcı, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde sattığı iş yerinin parası olan 96 bin TL’yi 3 ayrı hesaba havale etmesini sağladı. Kısa bir süre sonra banka hesabına bakan Seçkin dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler her yerde dolandırıcıyı arıyor.

"Toplam 96 bin TL dolandırıldım"

Emekli maaşı ile geçimini sağlayan ve olayın üzerinden 20 gün geçmesine rağmen sonuç elde edemeyen Ömer Seçkin, Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi’ne giderek yetkililerden yardım istedi. Burada gazetecilere açıklama yapan Ömer Seçkin, dolandırıcıların bankadan aradıklarını söyleyerek kendisini ikna ettiğini belirtti. Seçkin, "Tanımadığım bir kişi beni telefonla arayarak ‘kredi çektiğin parayı sigorta yapacağız ve daha önceki çektiğini kredilerin dosya parasını geri vereceğiz’ dedi. Daha çeşitli bilgiler yönettiler ve bankacı olduklarına ikna etti. Daha sonra beni yönlendirerek hesabındaki paraları aktardılar ve benim adıma kredi çektiler. Toplam 96 bin TL dolandırıldım" dedi.

"Emniyette giderek şikayette bulundum"

Kendisini banka çalışanı olarak ikna ettikten sonra kimlik bilgilerini şahıslarla paylaştığını belirten Seçkin, "Beni arayan kişiler vadeli hesabın ve vadesiz hesabın da miktarı söylediler. Böyle deyince ben de onlara güvendim ve internet üzerinden beni onay vermesi yönünde yönlendirdiler. Onaydan sonra hesabından para çekilmiş. Dolandırıldığımı anladıktan sonra bankayı aradım. Hesaplarıma bloke koyduklarını söylediler ve savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmamı istediler. Bunun üzerine ben emniyette giderek şikayette bulundum. Hukuki süreç başladı" diye konuştu.

"İyi niyetinden kaynaklı böyle bir tuzağa düşmüş"

Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan, olayın üzücü olduğunu aktardı. Şencan, "Her vatandaşın başına gelebilecek bir olay. Vatandaşımız geldi, çok mağdur olduğunu anlattı. Kimlik bilgileri bir şekilde başkaları tarafında ele geçirilmiş ve hesabındaki paranın miktarına kadar her şeyi biliyorlar. Bizim halkımız temiz, saf duyguları olduğu için çabuk inanır ve nihayetinde de inanmış. Daha sonra vatandaşlarımızdan bilgilerini tekrar alarak hesabından parayı çekmişler ve hemen akabinde adına kredi çekmişler. Bankanın tabi uyarması lazımdı böyle bir durumda. Bu tür olaylar Türkiye’de yeni değil, eskiden beri var. Arada bir de bu tür şebekelerin yakalandığı yönünde haber de alıyoruz ama demek ki yeniden başka şebekeler çıkıyor. Bu mağduriyet bir şekilde gelmiş ama başka insanlar en azından daha dikkatli olsunlar. Özellikle internet alışverişlerinde, para transferlerinde daha dikkatli olsunlar. Kendileri çok emin bilgilere rastlamadığı sürece hiç kimseye kesinlikle kişisel bilgilerini vermesinler. Bu vatandaşımız biraz daha dikkat edebilirdi. Yani ‘banka benden neden şifre istesin?’ bankada şifreler mevcut zaten benden niye istesin diye uyanabilirdi ama o anda bir gaflete gelmiş. Maalesef iyi niyetinden kaynaklı böyle bir tuzağa düşmüş" şeklinde konuştu.

