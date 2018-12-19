Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 18.00 sıralarında ikinci pistin zeminine toprak dolumu yapıldığı esnada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kamyon pistin zeminine toprak dökmek için yanaştı. Yan yana duran kamyonlar toprak boşaltımı yapmaya başladı. Bu sırada kamyonlardan birinin damperi devrildi. Kamyonun yanında duran Halil Göçüm isimli şoför toprağın altında kalarak hayatını kaybetti. Göçüm'ün cansız bedeni Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.