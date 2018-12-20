Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece  artacağı öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile  Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde,  Aksaray, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin  ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile  Sivas, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar  şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Rize  çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare)  olacağı öngörülüyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus, Trakya ve Doğu  Anadolu'da buzlanma ve don  bekleniyor.