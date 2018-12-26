Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime Perşembe günü için bir gün ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Aksaray'da eğitime ara verildi
26.12.2018 - 19:58 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi.
Etiketler : Aksaray,
595333 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595333.aspx
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