Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail H. ve araştırma görevlisi Ceren Damar (34) arasında tartışma yaşandı. Hasan İsmail D., araştırma görevlisi Ceren Damar'ı hem bıçak hem de silahla yaraladı. Ceren Damar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Çankaya Üniversitesi'nde saldırıya uğrayan Ceren Damar hayatını kaybetti
02.01.2019 - 18:48 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H.'nin, önce bıçaklayıp ardından tabanca ile vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hastanede yaşamını yitirdi.
Etiketler : Çankaya Üniversitesi,
596335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596335.aspx
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