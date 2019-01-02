Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın  öğle saatlerinden cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve  fırtına beklendiği bildirildi.
 
Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, perşembe günü öğle  saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak cuma sabah saatlerine kadar bölge  genelinde kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği, bölgenin güneydoğusunda ise  kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz zehirlenmesi, çatı  uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve  tedbirli olunması istendi.