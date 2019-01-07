Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve karlı hava Antalya’da dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altında kalan Antalya’nın Aksu ilçesinde çiftçiler, örtü altında yetiştirdikleri ürünlerin donmaması için ’don’ nöbeti tuttu. Hava sıcaklığının gece 2 dereceye kadar düştüğü Aksu’da çiftçiler, seralarda ürettikleri sebzelerin dondan zarar görmemesi için çaba gösteriyor. Çiftçiler seralarının önüne önceden stokladıkları kömürleri ve odunları gece saatlerinde el arabası yardımıyla seraların içine taşıdı. 1 dönüm alana yaklaşık 3-4 soba yakan çiftçiler sobalarının sönmemesi için sabaha kadar don nöbeti tuttu. Akşam saat 18.00 gibi başlayan don nöbeti sabah 07.00 gibi son buluyor. Çiftçiler bu süre zarfında soba başında mangalda et pişirip yiyorlar.

Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Gece hangi saatte don olacağı belli olmaz. Bunun için hava karardığı zaman seralarımız başında bekliyoruz. Akşam saat 18.00’den sabah 07.00’ye kadar nöbet tutuyoruz. Seranın içerisini 6 derecede tutmaya çalışıyoruz. Bir dönüm alanda ortalama 2-3 soba yakıyoruz. Bir günde 300 kiloya yakın odun 150 kilogram kadar da kömür yakıyoruz. Geçen yıl don olayı çok az oldu. Bu yıl biraz daha fazla olmasını bekliyoruz. Bu yıl havalar daha soğuk geçecek" dedi.