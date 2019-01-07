Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Van'ın Muradiye ilçesinde, Bendimahi Çayı'ndaki şelalenin bir kısmı buzla kaplandı. Yazın coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerine ayrı güzellik yaşatan şelale, kışın da donan görüntüsüyle Pamukkale'deki travertenleri andırarak, vatandaşların ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mudariye Belediyesinin çevre düzenlemesi ve seyir terası çalışmaları yürüttüğü, kısmen buz tutan şelale önünde fotoğraf çektiriyor. Vatandaş Malik Hacıoğlu, şelalenin her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü, burayı her ziyaret ettiklerinde huzur bulduğunu anlattı.