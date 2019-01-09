Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.
Çatak’ta eğitime kar engeli
09.01.2019 - 18:01 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Çatak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi.
Etiketler : Çatak,
597414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597414.aspx
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