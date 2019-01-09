Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.